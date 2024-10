Douglas Luiz e le ‘sviste’ arbitrali: Inter, ma non era Marotta League? (Di domenica 20 ottobre 2024) Tiene banco in queste ore la polemica relativa a Douglas Luiz e alla sua mancata espulsione per un colpo scorretto a Patric durante Juventus-Lazio. Espulsione mancata che gli permetterà di prendere parte alla sfida della prossima settimana contro l’Inter. Un’altra ‘svista’ arbitrale che smonta la narrazione sulla ‘Marotta League‘ ALTRA SVISTA – Non solo il rigore molto generoso concesso in Juventus-Cagliari – altra partita che ha attirato diverse polemiche, sterili, legate soprattutto alla sacrosanta espulsione per Conceicao – ma un’altra svista arbitrale va a favorire i bianconeri in questo inizio di campionato. Si tratta, nel dettaglio, della mancata espulsione di Douglas Luiz nel corso della sfida di ieri contro la Lazio, vinta per 1-0 dai bianconeri che hanno giocato per gran parte della partita in superiorità numerica. Inter-news.it - Douglas Luiz e le ‘sviste’ arbitrali: Inter, ma non era Marotta League? Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tiene banco in queste ore la polemica relativa ae alla sua mancata espulsione per un colpo scorretto a Patric durante Juventus-Lazio. Espulsione mancata che gli permetterà di prendere parte alla sfida della prossima settimana contro l’. Un’altra ‘svista’ arbitrale che smonta la narrazione sulla ‘‘ ALTRA SVISTA – Non solo il rigore molto generoso concesso in Juventus-Cagliari – altra partita che ha attirato diverse polemiche, sterili, legate soprattutto alla sacrosanta espulsione per Conceicao – ma un’altra svista arbitrale va a favorire i bianconeri in questo inizio di campionato. Si tratta, nel dettaglio, della mancata espulsione dinel corso della sfida di ieri contro la Lazio, vinta per 1-0 dai bianconeri che hanno giocato per gran parte della partita in superiorità numerica.

Ladri nella villa dei calciatori della Juventus Douglas Luiz e Alisha Lehmann : bottino da oltre 500mila euro - Hanno agito ben sapendo gli impegni lavorativi di entrambi. Lui in campo in quel momento per la gara di Serie A fra Juventus e Lazio allo Stadium. Lei in ritiro in vista della partita contro l'Inter in corso di svolgimento questa mattina, domenica 20 ottobre 2024, a Milano. L'amara scoperta... (Torinotoday.it)

Torino - i ladri svaligiano la villa di Douglas Luiz mentre la Juve è in campo : rubati orologi e gioielli per oltre 500mila euro - Nel corso degli anni ne hanno subite Cristiano Ronaldo e Moise Kean, Kaio Jorge e Angel Di Maria. Già perché quando Douglas Luiz ha fatto rientro a tarda sera nella sua villa in pre-collina a Torino, ha trovato la casa a soqquadro. Ma per uno degli undici di Thiago Motta la nota storta della serata doveva ancora arrivare. (Open.online)

Douglas Luiz - furto in casa dopo Juve-Lazio : i tifosi su X non perdonano - Il centrocampista bianconero chiude la serata con pessime notizie: i ladri si sono introdotti nella sua abitazione portando via orologi e preziosi per un bottino, a quanto pare, da centinaia di […]. Il brasiliano coinvolto in un episodio da Var nel match di sabato sera Douglas Luiz si ritrova la casa svaligiata dopo la sfida Juventus-Lazio. (Sbircialanotizia.it)