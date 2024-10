Chi era Tecla Pluda, l’ex maestra della scuola elementare di Calcinato morta in un tamponamento a catena (Di domenica 20 ottobre 2024) Tecla Pluda è deceduta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre in ospedale. La 68enne era rimasta coinvolta nel maxi tamponamento di Calcinato (Brescia) in cui erano rimaste ferite 5 persone. maestra di scuola elementare in pensione, era moglie di un Consigliere nazionale alpino. Fanpage.it - Chi era Tecla Pluda, l’ex maestra della scuola elementare di Calcinato morta in un tamponamento a catena Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è deceduta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre in ospedale. La 68enne era rimasta coinvolta nel maxidi(Brescia) in cui erano rimaste ferite 5 persone.diin pensione, era moglie di un Consigliere nazionale alpino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente stradale a Calcinato : morta l'ex maestra Tecla Pluda - Tecla Pluda non ce l'ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita nel maxi incidente avvenuto sabato sera a Calcinato e poi trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Aveva 68 anni. Ex insegnante alle... (Bresciatoday.it)