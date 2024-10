Biccy.it - Carlo Conti: i due nomi che sta corteggiando per Sanremo 2025

(Di domenica 20 ottobre 2024)in queste settimane sta lavorando al cast della prossima edizione del Festival die in questi giorni moltisono trapelati fra i papabili Big. Gabriele Parpiglia ha fatto idi Sal Da Vinci, Matteo Paolillo e Rocco Hunt, mentre Luca Dondoni ha fatto quelli di Elodie, Alessandra Amoroso, Anna e Tommaso Paradiso. Oggi c’ha pensato Alberto Dandolo ad allungare la lista facendo idi Tony Effe e Gerardina Trovato.: i dueche staper“sta lavorando giorno e notte alla formazione del cast dei cantanti in gara per la prossima edizione del Festival didi cui, come è noto, sarà conduttore e direttore artistico” – ha scritto Alberto Dandolo – “Una impresa titanica dopo i record di ascolti del suo predecessore Amadeus.