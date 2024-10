Cagliari-Torino 3-2: il tabellino (Di domenica 20 ottobre 2024) Cagliari-Torino 3-2 (primo tempo 1-1) Marcatori: 39` p.t Viola (C), 41` p.t Sanabria (T), 11` s.t Linetty (T), 29` s.t Palomino (C), 33` s. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)3-2 (primo tempo 1-1) Marcatori: 39` p.t Viola (C), 41` p.t Sanabria (T), 11` s.t Linetty (T), 29` s.t Palomino (C), 33` s.

Il Torino fa e disfa - il Cagliari non perdona e rimonta : granata KO 3-2 - Esultanza Cagliari (LaPresse) – Calciomercato. it. Al termine di una gara dai tanti capovolgimenti di fronte, il Cagliari di Nicola si impone 3-2, conquistando tre punti pesantissimi per la propria classifica Partita pirotecnica all’Unipol Domus Arena, che premia il cuore e la grinta del Cagliari di Nicola, in grado di battere in rimonta il Torino, conquistando tre punti pesantissimi. (Calciomercato.it)

Cagliari-Torino 3-2 : terza sconfitta consecutiva. Decisivi un clamoroso errore arbitrale e l'autorete di Coco - Terza sconfitta consecutiva per il Toro che dopo Lazio e Inter perde ancora 3-2 al termine di una partita assurda a Cagliari, caratterizzata soprattutto dall'abbaglio del direttore di gara sul gol dell'1-0 sardo. Complici squalifiche e infortuni, Vanoli ha davvero poche scelte. E così opta... (Torinotoday.it)

Il Cagliari ribalta il Torino (3-2) : decide un autogol di Coco - Scuffet decisivo nel recupero - Il Cagliari vince per la prima volta in casa in questo campionato, il Torino è stato sconfitto 3-2. Gol di Viola, Sanabria, Linetty e Palomino. Decisivo l'autogol di Coco.Continua a leggere . (Fanpage.it)