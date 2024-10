Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish potrebbe far parte del cast della seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith

(Di domenica 20 ottobre 2024) Mentre l’emozionante finaleprimadi Mr.; Mrs.è ancora in corso, la serie di successo di Prime Video è alla ricerca di nuovi protagonisti. Secondo alcune fonti, Amazon MGM Studios sta cercando un attore e un’attrice ventenni per interpretare rispettivamente John e Jane nella. I ruoli sono descritti come ruoli principali, che richiedono contratti di un anno. Non è chiaro se siano già state fatte offerte formali, ma nomi di prima grandezza, tra cui, sono entrati nel giro delle voci. (La musicista due volte vincitrice dell’Oscarha debuttato come attrice in un episodioprecedente serie Prime Video di Glover, Swarm.) Creata da Donald Glover e Francesca Sloane, la primadi Mr. and Mrs.