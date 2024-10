Alan Friedman e l’indiscrezione sulla presunta lite con una ‘donna dello staff’ di Ballando con le stelle (Di domenica 20 ottobre 2024) Stando a una recente indiscrezione, sembra che Alan Friedman abbia litigato con un membro dello staff di Ballando con le stelle L'articolo Alan Friedman e l’indiscrezione sulla presunta lite con una ‘donna dello staff’ di Ballando con le stelle proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Alan Friedman e l’indiscrezione sulla presunta lite con una ‘donna dello staff’ di Ballando con le stelle Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Stando a una recente indiscrezione, sembra cheabbia litigato con un membrostaff dicon leL'articolocon unadicon leproviene da Novella 2000.

“È successo un fatto grave dietro le quinte di ‘Ballando con le Stelle’ tra Alan Friedman e una donna dello staff. È arrivata una lettera di richiamo - ma la Rai chiede di allontanarlo” - Di chi si tratta? Non è dato saperlo, anche se l’episodio “è accaduto è davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare”. Il futuro di Alan Friedman a Ballando con le stelle 2024 potrebbe essere in bilico. E non per via di un altro eventuale spareggio o delle critiche feroci della giuria. (Ilfattoquotidiano.it)

Ballando con le Stelle 19 - il clamoroso retroscena : “Scontro molto forte tra Alan Friedman e lo staff - cosa molto grave e delicata” - . Ed è stata una cosa grave, una cosa delicata. È andata in onda ieri sera la quarta puntata di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci giunto alla sua diciannovesima edizione. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo. Altrimenti lo dirò io #BallandoConLeStelle — Davide Maggio (@davidemaggio) October 19, 2024 L’esito dello spareggio come sappiamo ha visto poi il ... (Isaechia.it)

Caos a Ballando con le Stelle : la Rai chiede l'eliminazione di Alan Friedman dopo un forte scontro - Il pubblico ha avuto la …. Dopo un grave litigio prima dell'inizio dell'ultima puntata del talent show, la Rai avrebbe richiesto l'immediato allontanamento del giornalista statunitense. Scontro dietro le quinte di Ballando con le Stelle Il quarto appuntamento del programma condotto da Milly Carlucci è iniziato con la presentazione dei risultati del televoto aperto il 12 ottobre. (Movieplayer.it)