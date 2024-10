United Rugby Championship: le Zebre Parma sbagliano lo sbagliabile e regalano la vittoria ai Lions (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è appena conclusa allo stadio Lanfranchi la sfida valevole per la quinta giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Zebre Parma e i sudafricani Lions. Quasi un testacoda, con gli ospiti quinti in classifica, ma con un match da giocare e di fatto ancora imbattuti, e i padroni di casa, penultimi con una vittoria e tre sconfitte. Ecco come è andata. Terreno pesante e scivoloso con la pioggia che cade imperterrita su Parma, e così faticano le due squadra a costruire un gioco alla mano e si affidano al piede per muovere l’ovale sul territorio. Al 14’ fallo dei sudafricani e per la prima volta nella giornata va sulla piazzola Montemauri per il 3-0. Col passare dei minuti, però, sono sempre più i Lions a fare la partita, con le Zebre obbligate a difendere. Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma sbagliano lo sbagliabile e regalano la vittoria ai Lions Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è appena conclusa allo stadio Lanfranchi la sfida valevole per la quinta giornata dell’e in campo sono scesi i padroni di casae i sudafricani. Quasi un testacoda, con gli ospiti quinti in classifica, ma con un match da giocare e di fatto ancora imbattuti, e i padroni di casa, penultimi con unae tre sconfitte. Ecco come è andata. Terreno pesante e scivoloso con la pioggia che cade imperterrita su, e così faticano le due squadra a costruire un gioco alla mano e si affidano al piede per muovere l’ovale sul territorio. Al 14’ fallo dei sudafricani e per la prima volta nella giornata va sulla piazzola Montemauri per il 3-0. Col passare dei minuti, però, sono sempre più ia fare la partita, con leobbligate a difendere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

United Rugby Championship - Benetton Treviso e Zebre Parma a caccia di una vittoria di peso - Si disputa questo weekend la quinta giornata dell’United Rugby Championship e sabato scenderanno in campo sia le Zebre Parma sia il Benetton Treviso, in due partite che le due squadre hanno messo nel mirino per conquistare un’importante vittoria per il morale e la classifica. E contro Newport c’è l’occasione di sfatare il tabù trasferta e provare a risalire la classifica, rimettendo nel mirino ... (Oasport.it)

United Rugby Championship - il Leinster non si ferma - Treviso rialza la testa - Due successi anche per Cardiff, che ha perso in casa 25-19 con gli Scarlets e ha 12 punti; per il Munster a quota 11 dopo il ko con Leinster e proprio l’Ulster, che chiude la zona playoff con 10 punti. . Appaiati a quota 14, come detto, Lions e Bulls, con una partita da recuperare. Alle sue spalle restano in tre formazioni, con tre vittorie, anche se Lions e Bulls sono a punteggio pieno, visto ... (Oasport.it)

United Rugby Championship : Treviso bella e convincente. Battuti gli Sharks - . Match ormai in archivio e al 76’ arriva anche la meta di Leonardo Marin per il 38-3, ciliegina su una torta molto saporita per la Benetton dopo settimane difficili. Ripresa di sofferenza per la Benetton Treviso, obbligata a difendere costantemente, ma senza cedere e facendo inesorabilmente passare il tempo. (Oasport.it)