Una nuova bottega ceramica. L’apertura oggi in centro (Di sabato 19 ottobre 2024) La rivincita dei piccoli borghi, delle botteghe artigianali e dello slow tourism. Se ci fosse uno slogan, sarebbe questo. Fa notizia l’inaugurazione, prevista per le 17 di oggi, del negozio di ceramiche "La Galleria Nuove Forme d’Arte", che da via XX Settembre si sposta in Corso Garibaldi andando a riqualificare un fondo storico sfitto da decenni. "Una scelta contro corrente - anticipa Matteo Mirenda, 32 anni, figlio del maestro vasaio Salvatore, che gestisce l’attività di famiglia tramandata da generazioni - Apriamo un negozio in centro quando i centri storici sono sempre più deserti". Che non apriva una bottega ceramica a Montelupo erano anni. I Mirenda hanno avviato la loro nel 2000; ora il trasloco nell’ex macelleria per raccontare una storia nuova. "Rispetteremo la memoria di questa attività, andando a raccontare di noi. Lanazione.it - Una nuova bottega ceramica. L’apertura oggi in centro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La rivincita dei piccoli borghi, delle botteghe artigianali e dello slow tourism. Se ci fosse uno slogan, sarebbe questo. Fa notizia l’inaugurazione, prevista per le 17 di, del negozio di ceramiche "La Galleria Nuove Forme d’Arte", che da via XX Settembre si sposta in Corso Garibaldi andando a riqualificare un fondo storico sfitto da decenni. "Una scelta contro corrente - anticipa Matteo Mirenda, 32 anni, figlio del maestro vasaio Salvatore, che gestisce l’attività di famiglia tramandata da generazioni - Apriamo un negozio inquando i centri storici sono sempre più deserti". Che non apriva unaa Montelupo erano anni. I Mirenda hanno avviato la loro nel 2000; ora il trasloco nell’ex macelleria per raccontare una storia. "Rispetteremo la memoria di questa attività, andando a raccontare di noi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina / Nuova gestione del Canile Comunale - siglato oggi il contratto di affidamento - È stato siglato oggi infatti il contratto di affidamento del servizio di gestione del canile comunale e delle attività di custodia, mantenimento e cura degli animali catturati sul territorio comunale per la durata di quattro anni. . Il servizio, che prenderà il via il 5 novembre, […] L'articolo Terracina / Nuova gestione del Canile Comunale, siglato oggi il contratto di affidamento sembra ... (Temporeale.info)

Nuova ondata di maltempo sulla Romagna con venti e pioggia : allerta 'rossa' per le piene dei fiumi - Come si legge nel bollettino diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile. Una nuova ondata di maltempo è pronta a colpire la Romagna e scatta dunque, per la giornata di domani, l'allerta meteo 'rossa' per criticità idraulica, mentre era già attiva per oggi un'allerta gialla nel Ravennate. (Ravennatoday.it)

Open Arms - oggi nuova udienza. Salvini : “Paura zero - è processo politico” - “Paura? Zero. Il pm ha chiesto sei anni di carcere per Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell’Ong spagnola a Lampedusa. Ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini, salvato vite, questo mi imputa la sinistra”, le parole ... (Lapresse.it)