Sicurezza e monitoraggio: violenti temporali in Sicilia scatenano allerta per l’acqua (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Sicilia ha vissuto nella notte scorsa forti temporali che hanno colpito in modo significativo diverse aree dell’isola. l’acqua attesa per combattere la siccità, che ha costretto numerosi comuni ad attuare misure di razionamento, è finalmente giunta. Tuttavia, i volumi di pioggia registrati non sembrano essere sufficienti a risolvere la crisi idrica. Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha attivato un attento monitoraggio delle dighe della regione, in particolare quelle di Fanaco e Ancipa, mentre la situazione resta sotto osservazione. Registrazione delle precipitazioni e monitoraggio delle dighe Nelle ultime ore, la pioggia ha scaricato circa 25 millimetri nella diga Fanaco, ubicata a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano. Questo quantitativo non è considerato sufficiente a soddisfare le necessità idriche dell’intera isola. Gaeta.it - Sicurezza e monitoraggio: violenti temporali in Sicilia scatenano allerta per l’acqua Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laha vissuto nella notte scorsa fortiche hanno colpito in modo significativo diverse aree dell’isola.attesa per combattere la siccità, che ha costretto numerosi comuni ad attuare misure di razionamento, è finalmente giunta. Tuttavia, i volumi di pioggia registrati non sembrano essere sufficienti a risolvere la crisi idrica. Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha attivato un attentodelle dighe della regione, in particolare quelle di Fanaco e Ancipa, mentre la situazione resta sotto osservazione. Registrazione delle precipitazioni edelle dighe Nelle ultime ore, la pioggia ha scaricato circa 25 millimetri nella diga Fanaco, ubicata a Castronovo di, nel Palermitano. Questo quantitativo non è considerato sufficiente a soddisfare le necessità idriche dell’intera isola.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temporali e vento sferzano la Sicilia : è allerta meteo arancione in tutta l'isola - Le province interessate sono Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e, in parte, anche Caltanissetta. Ad Enna, a causa della pioggia battente seguita a mesi. . Temporali, accompagnati da vento forte, si stanno abbattendo dalla notte scorsa sulla Sicilia centro orientale. . . In alcuni comuni, come Catania, oggi le scuole, parchi e i giardini pubblici sono chiusi, in applicazione di un’ordinanza del ... (Gazzettadelsud.it)

Allerta Meteo Sicilia : arrivano forti temporali - Una perturbazione proveniente dal Canale di Sicilia porterà piogge e temporali sulla Sicilia tra la tarda serata di oggi e la prima parte della giornata di domani. Possibili forti rovesci I fenomeni meteorologici previsti saranno generalmente poco organizzati, ma […] (Monrealelive. it) . Le zone maggiormente interessate saranno l’agrigentino, il trapanese meridionale, il palermitano interno e ... (Monrealelive.it)

Allerta gialla in Sicilia : temporali in arrivo - Venerdì 13 settembre 2024, la Sicilia settentrionale si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo. it) . Allerta meteo in Sicilia. Piogge e temporali attesi sul Tirreno Il settore tirrenico sarà interessato da un aumento della nuvolosità con […] (Monrealelive. L’allerta meteo diramata è di colore giallo e prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche fin dalle prime ore del mattino. (Monrealelive.it)