Se mi lasci non vale, svelate le coppie che parteciperanno al reality Rai (Di sabato 19 ottobre 2024) Se mi lasci non vale è il nuovo reality dei sentimenti della Rai: ecco chi sono le sei coppie protagoniste del programma. Comingsoon.it - Se mi lasci non vale, svelate le coppie che parteciperanno al reality Rai Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Se minonè il nuovodei sentimenti della Rai: ecco chi sono le seiprotagoniste del programma.

Luca Barbareschi torna su Rai 2 con ‘Se mi lasci non vale’ : un nuovo esperimento televisivo - La loro identità rimarrà un mistero fino alla conclusione del programma, generando curiosità e aspettativa tra gli altri partecipanti. Questo meccanismo di ‘realtà’ funge da dispositivo narrativo per mettere in luce le dinamiche emotive e le problematiche che affliggono le relazioni moderne. Carlotta e Diego Carlotta e Diego, scelti per il loro ruolo di “coppia gemella,” non sono solo parte ... (Gaeta.it)

Se mi lasci non vale - ecco chi sono le 6 coppie protagoniste del Temptation Island della Rai - A 19 anni ha aperto la sua prima attività. Sono però incapaci di strutturare una comunicazione funzionale finalizzata a comprendere lo stato emotivo del partner: è più importante avere ragione che abbracciare le motivazioni che portano ad una discussione. Molto incentrato sui suoi interessi, non dà attenzione ai bisogni di Floriana, che si lamenta di non ricevere aiuto dal partner. (Isaechia.it)

SE MI LASCI NON VALE - VERTICI RAI : “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” - Dentro queste coppie che sono apparentemente normali, ci sono dei mondi infiniti, che sono molto più interessati quando si è a che fare con persone comuni. . Per quattro settimane vivranno in una villa alle porte di Roma e affronteranno un percorso seguiti da psicologi, sessuologi e mental coach. L’obiettivo è quello di fare un docu-reality, un esperimento sociale, un luogo dove raccontiamo un ... (Bubinoblog)