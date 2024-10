Sanzione per rinuncia da GPS: no supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Deve esserci ALERT nel sistema (Di sabato 19 ottobre 2024) La Sanzione per la rinuncia ad una supplenza da GPS consiste nell'impossibilità di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08, indipendentemente dal numero di ore del nuovo incarico. L'articolo Sanzione per rinuncia da GPS: no supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Deve esserci ALERT nel sistema . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laper laad una supplenza da GPS consiste nell'impossibilità di ottenereal 30/06 e al 31/08, indipendentemente dal numero di ore del nuovo incarico. L'articoloperda GPS: noal 30o 31nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Supplenze GPS e GI : abbandono l’una perdo anche l’altra? Qual è la sanzione per rinunciatari sedi? - Risposte ai quesiti. L'attribuzione delle supplenze da GaE e GPS si intrecciano spesso con le convocazioni dalle GI, ragion per cui gli interessati si pongono diverse domande su quali si possono lasciare e quali no, nonché sulle previste sanzioni. L'articolo Supplenze GPS e GI: abbandono l’una perdo anche l’altra? Qual è la sanzione per rinunciatari sedi? sembra essere il primo su Orizzonte ... (Orizzontescuola.it)

Supplenze da graduatorie di istituto 2024 : sanzione per rinuncia o abbandono del servizio - L'articolo Supplenze da graduatorie di istituto 2024: sanzione per rinuncia o abbandono del servizio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'abbandono del servizio, svolto su una supplenza ottenuta da GI, comporta l'impossibilità di ottenere supplenze, per il periodo di vigenza delle stesse graduatorie, per tutte le classi di concorso/posto per cui si abbia titolo. (Orizzontescuola.it)