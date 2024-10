Re Carlo e la regina Camilla a Sydney: al via il royal tour in Australia (Di sabato 19 ottobre 2024) La coppia reale è arrivata in Australia. Gli impegni ufficiali inizieranno domenica 20, dopo un giorno di relax. Il viaggio, fortemente voluto da Carlo, è il primo in uno Stato del Commonwealth da quando è salito al trono, e per essere lì ha sospeso temporaneamente le cure per il cancro Vanityfair.it - Re Carlo e la regina Camilla a Sydney: al via il royal tour in Australia Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La coppia reale è arrivata in. Gli impegni ufficiali inizieranno domenica 20, dopo un giorno di relax. Il viaggio, fortemente voluto da, è il primo in uno Stato del Commonwealth da quando è salito al trono, e per essere lì ha sospeso temporaneamente le cure per il cancro

Re Carlo - l’arrivo a Sydney fa esplodere la polemica in Australia - La morte della Regina Elisabetta II, che ha segnato la fine di un’epoca, potrebbe giocare un ruolo cruciale in questo fragile equilibrio politico. La Famiglia Reale non ha voce in capitolo sotto l’aspetto costituzionale. Parole che sono tornate in auge in questi giorni, scatenando gli antimonarchici online. (Dilei.it)

Re Carlo III in Australia. La prima visita del sovrano all’estero dopo il tumore - Re Carlo III arriva in Australia. È la sua prima volta da sovrano in Oceania. The post Re Carlo III in Australia. La prima visita del sovrano all’estero dopo il tumore first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Re Carlo arriva in Australia - i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ - Il suo arrivo per il primo viaggio da monarca nel lontano, e sconfinato, Paese del Commowealth, ha riaperto il dibattito sul […] The post Re Carlo arriva in Australia, i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ appeared first on L'Identità. . (Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati oggi a Sydney per la loro visita in Australia, accolti dal premier Anthony Albanese e dal ... (Lidentita.it)