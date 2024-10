Ragazzina abusata e picchiata dall'amico del fidanzato: arrestato 22enne (Di sabato 19 ottobre 2024) arrestato a Bari un 22enne di Ceglie del Campo, responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata, in danno di una ragazza ancora oggi minorenne, all?epoca dei fatti 16enne. La Quotidianodipuglia.it - Ragazzina abusata e picchiata dall'amico del fidanzato: arrestato 22enne Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 19 ottobre 2024)a Bari undi Ceglie del Campo, responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata, in danno di una ragazza ancora oggi minorenne, all?epoca dei fatti 16enne. La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minorenne violentata a Ceglie del Campo - arrestato 22enne - Nelle prime ore della mattinata, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un pregiudicato 22enne, di Ceglie del Campo, per l'accusa... (Baritoday.it)

Omicidio Laura Frosecchi - chi è Mattia Scutti il 22enne nipote arrestato dai carabinieri - L’abitazione era stata circondata dai militari e, dopo circa due ore, è scattata l’irruzione nell’edificio e il giovane è stato preso e portato in caserma, tra gli insulti degli abitanti che hanno assistito sotto choc a tutte le operazioni. Il giovane è ritenuto il responsabile dell’omicidio della trovata morta giovedì mattina nel negozio di alimentari che gestiva con il marito Stefano Bettoni ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mattia Scutti arrestato per aver ucciso Laura Frosecchi a San Casciano - chi è il killer 22enne della zia - I conoscenti di Mattia Scutti, fermato per il delitto della zia Laura Frosecchi, descrivono il giovane di San Casciano come “isolato e difficile”. (Notizie.virgilio.it)