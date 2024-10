Porsche presenta Macan il suo primo SUV elettrico

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) –il secondo modello a trazione completamente elettrica puntando su uno dei modelli più venduti, la nuova. A dieci anni dal debutto, lasi avvia verso la seconda generazione, ora in versione completamente elettrica. I motori elettrici sincroni a magneti permanenti (PSM) di ultima generazione che muovono la nuova L'articolo, il suoSUVproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?