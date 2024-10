.com - Pensioni 2025, Armiliato su Opzione donna: ‘Manovra deludente, l’esecutivo calpesta le donne’

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo le parole di Giorgetti e le proposte inserite nel documento programmatico di Bilancio, interviene Orietta, amministratrice e fondatrice del Comitatosocial, che visibilmente delusa ed affranta di quel che sarà la nuova riforma, scrive differenti post sulla pagina del CODS per aggiornare le sue iscritte sullo stato dell’arte ed infine anche un commento decisamente piccato nei confronti dell’attuale Governo : “E non posso tacere.non posso e non voglio.e dunque esplicito in maniera chiara e senza possibilità di equivoco, come sono solita fare, il mio pensiero“.