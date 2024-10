Lettera43.it - Padri rockstar che duettano con le figlie, il nuovo trend musicale (che non sempre funziona)

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La storia della musica leggera è attraversata in lungo e in largo di storie di famiglia. Basterebbe pensare a quante canzoni gli artisti hanno dedicato ai propri figli, appena nati. Guardando all’Italia vengono in mente brani quali Avrai di Claudio Baglioni, Sarà un uomo di Luca Carboni, Aurora di Eros Ramazzotti o Benvenuto di Vasco Rossi, ma anche di canzoni dedicate ai genitori, a partire proprio da quella Father and Son di Cat Stevens che in qualche modo ci ha regalato il titolo di questo articolo fino a arrivare a quella Perdi Ligabue che ci ha fornito forse il più preciso quadro familiare di chi ha vissuto con i genitori durante la ripartenza dopo la Seconda guerra mondiale: «Mia madre che prepara la cena/ guardando Sanremo/ carezza la testa a mio padre/ e gli dice “vedrai che ce la faremo”».