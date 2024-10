Lanazione.it - Notte di piogge e fiumi al limite. La grande paura tiene svegli ma l’onda di piena resta nei limiti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Forti precipitazioni, in alcune fasi legate ai temporali, hanno interessato anche la Lucchesia nella serata di giovedì. Per due o tre volte è scattato l’allerta per la pioggia intensa, nell’ordine dei 50 e più millimetri in un’ora, soprattutto nella fascia tra Aquileia, Piaggione e altopiano delle Pizzorne. Già nella serata di giovedì, prima delle ore 20, era evidente l’aumento dei livelli idrometrici sia per il fiume Serchio come per la Freddana.dinel fiume Serchio è comunque rimasta inferiore al primo livello che si trova a quota 1,5 metri sullo zero idrometrico. Il punto più alto, all’idrometro di Monte San Quirico, è stato registrato alle ore 2:55 nellafra giovedì e venerdì con 1,35 metri sullo zero idrometrico, con una portata massima di 454.200 litri al secondo.