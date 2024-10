Napoli Primavera, Rocco: “Vittoria col Bari? Partita controllata, ma dobbiamo crescere ancora” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il mister della Primavera Dario Rocco è intervenuto ai nostri microfoni per commentare la buona Vittoria contro il Bari. Il Napoli Primavera ha battuto questo pomeriggio il Bari nel match valevole per il quinto turno del campionato Primavera due. Gli azzurrini sono usciti a vincere grazie alle reti di Borriello e Raggioli. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da parte di mister Rocco. ” Terza Vittoria consecutiva, l’impressione è che la squadra abbia trovato una quadra, l’organizzazione e la solidità. Oggi avete concesso pochissimo al Bari. Spazionapoli.it - Napoli Primavera, Rocco: “Vittoria col Bari? Partita controllata, ma dobbiamo crescere ancora” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il mister dellaDarioè intervenuto ai nostri microfoni per commentare la buonacontro il. Ilha battuto questo pomeriggio ilnel match valevole per il quinto turno del campionatodue. Gli azzurrini sono usciti a vincere grazie alle reti di Borriello e Raggioli. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da parte di mister. ” Terzaconsecutiva, l’impressione è che la squadra abbia trovato una quadra, l’organizzazione e la solidità. Oggi avete concesso pochissimo al

Napoli - Conte crede in Claudio Turi : il portiere della Primavera nel ‘mirino’ dell’allenatore partenopeo - L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, punta su calciatori di esperienza per portare il club azzurro di nuovo nelle posizioni che contano nel campionato italiano. it. . Nonostante ciò, il mister azzurro è sempre attento ai giovani della Primavera e, non a caso, nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro ha valutato diversi profili. (Dailynews24.it)

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari - prima occasione per gli azzurri! - Novità nell’assetto tattico del Napoli, schieratosi con il 4-2-3-1. Ultimi minuti di attesa prima del calcio d’inizio, in programma alle ore 15. Primo tempo 15? – Occasione Napoli! Giocata di Popovic in area di rigore, Borriello non concretizza e spara alto. 7? – Malasomma prova a mettersi in mostra con una giocata di rabona. (Spazionapoli.it)

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari, inizia il match!

Stefano Striamo della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti e Luca Marucci. Ultimi minuti di attesa prima del calcio d'inizio, in programma alle ore 15. I ragazzi di mister Rocco proveranno a dare continuità alle ultime due vittorie rifilate a Pescara e Perugia, approfittando del momento di difficoltà dei pugliesi posizionati in ultima classe.