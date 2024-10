Maltempo, Italia sott’acqua: strade come fiumi, temporali e venti forti. Allerta in 7 regioni, la situazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Maltempo colpisce l’Italia nel weekend, temporali e venti forti mettono in Allerta il paese. Sette regioni in seria difficoltà. Continuano i problemi meteorologici per l’Italia che da nord a sud vive un weekend pieno di precipitazioni e con l’acqua dunque a farla da protagonista. Maltempo in Italia, grande paura (ANSA) Notizie.comL’Allerta rossa scatta in Emilia Romagna dove il governatore, Eugenio Giani, ha dichiarato lo stato di Emergenza in seguito alla rottura degli argine del fiume Cornia a Campiglia Marittima. Sono invece in Allerta arancione Calabria, Sicilia, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia. Rientrano invece nell‘Allerta gialla anche Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Notizie.com - Maltempo, Italia sott’acqua: strade come fiumi, temporali e venti forti. Allerta in 7 regioni, la situazione Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcolpisce l’nel weekend,mettono inil paese. Settein seria difficoltà. Continuano i problemi meteorologici per l’che da nord a sud vive un weekend pieno di precipitazioni e con l’acqua dunque a farla da protagonista.in, grande paura (ANSA) Notizie.comL’rossa scatta in Emilia Romagna dove il governatore, Eugenio Giani, ha dichiarato lo stato di Emergenza in seguito alla rottura degli argine del fiume Cornia a Campiglia Marittima. Sono invece inarancione Calabria, Sicilia, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia. Rientrano invece nell‘gialla anche Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Lazio.

