LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: alle 11.00 la Superpole, Bulega ci prova (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike, GP Spagna 2024, Bulega spera nel miracolo per il Mondiale. Venerdì molto solido per Nicolò Bulega sulla pista di Jerez de la Frontera nell’ultimo GP stagionale della Superbike. Il pilota italiano del team Ducati Aruba.it Racing ha concluso infatti in seconda piazza nella classifica combinata dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino del venerdì. Si posiziona appena alle sue spalle il leader e rivale oltre che favorito per il titolo Toprak Razgatlioglu (Bmw). Tra Bulega e il turco ci sono 46 punti di distacco. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: alle 11.00 la Superpole, Bulega ci prova Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPspera nel miracolo per il Mondiale. Venerdì molto solido per Nicolòsulla pista di Jerez de la Frontera nell’ultimo GP stagionale della. Il pilota italiano del team Ducati Aruba.it Racing ha concluso infatti in seconda piazza nella classifica combinata dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino del venerdì. Si posiziona appenasue spil leader e rivale oltre che favorito per il titolo Toprak Razgatlioglu (Bmw). Trae il turco ci sono 46 punti di distacco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Razgatlioglu domina Gara-2 e vede il titolo - 2° Bulega scortato da Bautista - it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’36. 939 0. Sarà ancora lotta a due anche nella manche che inizierà alle ore 15. 538 1’36. Bautista invece è quinto Giro 3/10 Bulega corre in 1’36. 2 quindi Iannone in scia a van der Mark per la quinta piazza. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’57. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Bautista comanda su Bulega - 5° Razgatlioglu - 123 7 132,300 298,3 9 22 A. it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 19 2 Laps 2 Laps 1’37. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’53. Si parte alle 12:00 con la Supepole Race. Sarà ancora lotta a due anche nella manche che inizierà alle ore 15. Non sono pochi, ma il nostro pilota sta facendo davvero di tutto per mettere il bastone tra le ruote al diretto rivale. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : alle 15.00 Gara-2 - Bulega vuole insidiare ancora Razgatlioglu - com/QmXw5n0LsX — WorldSBK (@WorldSBK) October 13, 2024 nbsp; 12:20 Bulega ha vinto di tre millesimi! Si tratta dello scarto più ridotto della storia della Superbike. 893 6. 702 0. BAUTISTA ESP Aruba. 239 0. 539 il vantaggio di Razgatlioglu su Bulega. 107 295,9 21 23 5 P. Nono Iannone, dodicesimo Bassani, tredicesimo Rinaldi. (Oasport.it)