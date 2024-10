LIVE – Atalanta U23-Renate 4-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di sabato 19 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Atalanta U23-Renate, match valido per la decima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Stadio Comunale di Caravaggio teatro di questo scontro di alta classifica: la squadra B della Dea ha ottenuto fin qui 14 punti ed è in zona playoff, così come gli ospiti che di punti ne hanno persino 18 e se la passano decisamente bene. Chi riuscirà a conquistare la vittoria? Calcio d’inizio fissato alle ore 17.30 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI Atalanta U23-Renate Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Atalanta U23-Renate 4-0 (14? Vavassori, 39? Bernasconi, 53? De Nipoti, 80? Sodero) 80? – Game, set, match per i ragazzi di Modesto. Splendida iniziativa di Bernasconi, che arriva in area di rigore ma non tira bensì serve Sodero, il quale non fallisce. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LadiU23-, match valido per la decima giornata del girone A della. Stadio Comunale di Caravaggio teatro di questo scontro di alta classifica: la squadra B della Dea ha ottenuto fin qui 14 punti ed è in zona playoff, così come gli ospiti che di punti ne hanno persino 18 e se la passano decisamente bene. Chi riuscirà a conquistare la vittoria? Calcio d’inizio fissato alle ore 17.30 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LADIU23-Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-4-0 (14? Vavassori, 39? Bernasconi, 53? De Nipoti, 80? Sodero) 80? – Game, set, match per i ragazzi di Modesto. Splendida iniziativa di Bernasconi, che arriva in area di rigore ma non tira bensì serve Sodero, il quale non fallisce.

