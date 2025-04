Inter-news.it - Inter-Cagliari, Inzaghi cambia a centrocampo! Le soluzioni

In vista della sfida tra, Simonesta pensando dire acosì da permettere una rotazione completa in vista del ritorno di Champions League. CAMBI – Con la vittoria archiviata in Champions League, l’non smette di giocare e si prepara all’impegno di sabato pomeriggio contro ila San Siro. I nerazzurri, nonostante il vantaggio – limitato – sul Napoli, Simonesi vede costretto ad attuare un po’ di rotazione e permettere a tutti di riposare. Visti anche i tanti impegni tra Champions League e Coppa Italia, il tecnico nerazzurro ha intenzione di modellare qualcosa afacendo riposare sia Mkhitaryan che Hakan Calhanoglu., Frattesi titolare! Occhio ad AsllaniRIENTRO – In vista della sfida contro ilpotrebbe far giocare titolare Davide Frattesi che è stato il match-winner contro il Bayern Monaco in Baviera.