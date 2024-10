Liam Payne, lo sfogo dell’ex compagna Cheryl: “Non solo una popstar ma un padre” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il lungo e commovente post su Instagram della cantante britannica "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel Sbircialanotizia.it - Liam Payne, lo sfogo dell’ex compagna Cheryl: “Non solo una popstar ma un padre” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il lungo e commovente post su Instagram della cantante britannica "Non erauna pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram,Cole ricorda, ex compagno edi suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel

L'amore per il figlio Bear - la fidanzata Kate Cassidy - la lotta contro le dipendenze - i problemi con l’ex Maya Henry : il lato più privato di Liam Payne - Il cantante, morto a soli 31 anni dopo essere caduto in circostanze ancora da chiarire dal terzo piano di un hotel a Buenois Aires, aveva alle spalle una vita privata complessa. (Vanityfair.it)

Liam Payne - l’ex compagna (e madre di suo figlio) Cheryl Cole scrive un commovente post d’addio - Ex compagna e madre di suo figlio, Cheryl Cole scrive un commovente post d'addio a Liam Payne dopo la sua morte L'articolo Liam Payne, l’ex compagna (e madre di suo figlio) Cheryl Cole scrive un commovente post d’addio proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Cheryl - ex compagna di Liam Payne - rompe il silenzio : “Nostro figlio non lo rivedrà più - basta dettagli ripugnanti” - Lo sfogo della cantante Cheryl, ex compagna di Liam Payne e madre di suo figlio Bear. L'artista ha chiesto di mettere fine allo sciacallaggio mediatico sulla morte dell'artista: "Non era solo una celebrità, era un essere umano. Concedetegli un po' di dignità".Continua a leggere . (Fanpage.it)