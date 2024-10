Le stelle cadenti d’autunno brillano nei cieli d’Italia il 20 ottobre: a che ora vedere le Orionidi (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra la tarda serata del 20 ottobre e l'alba del 21 il cielo sarà impreziosito dal picco massimo delle Orionidi, le stelle cadenti più belle d'autunno. Saranno visibili a occhio nudo nei cieli d'Italia. Ecco come e dove osservare lo spettacolo astronomico. Fanpage.it - Le stelle cadenti d’autunno brillano nei cieli d’Italia il 20 ottobre: a che ora vedere le Orionidi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra la tarda serata del 20e l'alba del 21 il cielo sarà impreziosito dal picco massimo delle, lepiù belle d'autunno. Saranno visibili a occhio nudo neid'Italia. Ecco come e dove osservare lo spettacolo astronomico.

