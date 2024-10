La subdola propaganda pro-Trump per allontanare gli elettori musulmani ed ebrei da Kamala Harris (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’inchiesta del media americano 404 accusa il gruppo Future Coalition PAC, un comitato pro-Trump, di aver orchestrato una campagna mirata contro Kamala Harris, rivolta agli elettori musulmani del Michigan e a quelli ebrei della Pennsylvania. In che modo? Attraverso annunci pubblicitari mirati, la candidata democratica viene dipinta come pro-Israele agli occhi degli elettori musulmani e come pro-Hamas per l’elettorato ebraico. Di fatto, tali inserzioni mirano ad aiutare Donald Trump allontanando gli elettori ebrei e arabo-americani dalla candidata democratica, sfruttando il coinvolgimento emotivo di entrambe le parti coinvolte nel conflitto. L’annuncio per i musulmani Il media americano 404 non è stato il primo a denunciare l’accaduto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’inchiesta del media americano 404 accusa il gruppo Future Coalition PAC, un comitato pro-, di aver orchestrato una campagna mirata contro, rivolta aglidel Michigan e a quellidella Pennsylvania. In che modo? Attraverso annunci pubblicitari mirati, la candidata democratica viene dipinta come pro-Israele agli occhi deglie come pro-Hamas per l’elettorato ebraico. Di fatto, tali inserzioni mirano ad aiutare Donaldallontanando glie arabo-americani dalla candidata democratica, sfruttando il coinvolgimento emotivo di entrambe le parti coinvolte nel conflitto. L’annuncio per iIl media americano 404 non è stato il primo a denunciare l’accaduto.

