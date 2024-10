La Schedina pronta della Liga: le gare del 9 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Il decimo turno della La Liga EA Sports continua sabato 19 ottobre con quattro partite tutte da seguire. Ecco una panoramica sui match in programma e i nostri pronostici, per aiutarti a preparare la tua Schedina vincente. Partite e Pronostici del 19 ottobre 2024 Data Partita Pronostico Quota 14:00 Athletic Club Bilbao – Espanyol 1 1.48 16:15 Osasuna – Real Betis Goal 1.83 18:30 Girona – Real Sociedad Combo 1X + Under 3,5 1.78 21:00 Celta de Vigo – Real Madrid 2 1.63 Analisi dei Match Athletic Club Bilbao – Espanyol Pronostico: 1 Quota: 1.48 Analisi: L’Athletic Bilbao sta attraversando un buon momento di forma e gioca davanti ai propri tifosi, dove ha dimostrato una grande solidità . L’Espanyol, invece, ha faticato nelle trasferte di questa stagione. Pronosticipremium.com - La Schedina pronta della Liga: le gare del 9 ottobre Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il decimo turnoLaEA Sports continua sabato 19con quattro partite tutte da seguire. Ecco una panoramica sui match in programma e i nostri pronostici, per aiutarti a preparare la tuavincente. Partite e Pronostici del 192024 Data Partita Pronostico Quota 14:00 Athletic Club Bilbao – Espanyol 1 1.48 16:15 Osasuna – Real Betis Goal 1.83 18:30 Girona – Real Sociedad Combo 1X + Under 3,5 1.78 21:00 Celta de Vigo – Real Madrid 2 1.63 Analisi dei Match Athletic Club Bilbao – Espanyol Pronostico: 1 Quota: 1.48 Analisi: L’Athletic Bilbao sta attraversando un buon momento di forma e gioca davanti ai propri tifosi, dove ha dimostrato una grande solidità . L’Espanyol, invece, ha faticato nelle trasferte di questa stagione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Schedina pronta di Liga del 6 ottobre - 65 06/10/2024 21:00 Real Sociedad vs Atlético de Madrid (La Liga) Combo X2 + Under 3,5 1. La Real Sociedad è un avversario pericoloso, ma ci aspettiamo che l’Atlético riesca a non perdere, con un numero limitato di gol. . Domenica 6 ottobre 2024 si chiude la nona giornata del campionato spagnolo, La Liga EA Sports. (Pronosticipremium.com)

La Schedina pronta di Bundesliga : le partite del 6 ottobre - Il nostro pronostico è Multigol 0-2 casa + 1-3 ospite, con una quota di 1. 24 Betsson 3. 55. 42 06/10/2024 17:30 Eintracht Francoforte vs Bayern Monaco Combo X2 + Multigol 2 – 5 1. 42. La nostra scelta è una Combo X2 + Multigol 2-5, con quota 1. Eintracht Francoforte vs Bayern Monaco (17:30) Il Bayern Monaco, favorito, si reca a Francoforte per una sfida non priva di insidie. (Pronosticipremium.com)

La Schedina pronta di Liga : le sfide del 5 ottobre - Ci aspettiamo che entrambe le squadre trovino la via del gol in questo match spettacolare. Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto. Ci aspettiamo una partita con pochi gol, con il Getafe che dovrebbe evitare la sconfitta. (Pronosticipremium.com)