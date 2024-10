La provocazione choc di Zelensky: “Ingresso nella Nato o Ucraina con armi nucleari” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il presidente ucraino Zelensky in visita a Bruxelles evoca l'opzione nucleare in alternativa all'Ingresso nella Nato Ilgiornale.it - La provocazione choc di Zelensky: “Ingresso nella Nato o Ucraina con armi nucleari” Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il presidente ucrainoin visita a Bruxelles evoca l'opzione nucleare in alternativa all'

Zelensky in tilt : striglia gli alleati che ritardano l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e dopo apre al riarmo nucleare. Poi si rimangia tutto - Questa volta Volodymyr Zelensky sembra aver mostrato preoccupazioni, finora sempre negate, riguardo all’esito del conflitto con la Russia. Tuttavia, Zelensky ha precisato che, finora, “nessuno ha discusso questa proposta con l’Ucraina”, probabilmente perché, a suo parere, “hanno paura” di affrontare una tale eventualità con i vertici ucraini. (Lanotiziagiornale.it)

Zelensky alla Ue : “Più armi e ingresso dell’Ucraina nella NATO” - Le città ucraine continuano a essere bombardate, mentre la comunità internazionale fatica a trovare una soluzione diplomatica. Durante l’incontro con Zelensky, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha riaffermato l’impegno dell’Unione a continuare a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. (Velvetmag.it)

Zelensky - 'Trump si è detto d'accordo su Kiev nella Nato' - Significa quel che significa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a margine del Consiglio europeo. . Abbiamo parlato della Nato, io gli ho presentato le mie argomentazioni" per l'ingresso dell'Ucraina "e lui ha detto che era d'accordo. "Non aggiungerò altro sul colloquio che ho avuto con Trump rispetto a quanto già detto, quel colloquio era tra me e lui. (Quotidiano.net)