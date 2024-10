Halloween, torna il 'Monster Day' a Parco 2 Giugno: concerti, horror show e un luna park (Di sabato 19 ottobre 2024) Saranno montate oltre dieci attrazioni, tra cui quelle a tema come il treno fantasma, il castello e gli specchi umoristici, ma anche La corrida, Monza piste, Crystal’s dream e il bruco mela. Non mancheranno i giochi a premi, dal tiro al segno alla giostra dei cerchietti. Giovedì 31 ottobre e Baritoday.it - Halloween, torna il 'Monster Day' a Parco 2 Giugno: concerti, horror show e un luna park Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Saranno montate oltre dieci attrazioni, tra cui quelle a tema come il treno fantasma, il castello e gli specchi umoristici, ma anche La corrida, Monza piste, Crystal’s dream e il bruco mela. Non mancheranno i giochi a premi, dal tiro al segno alla giostra dei cerchietti. Giovedì 31 ottobre e

Giochi e spettacoli per i bimbi e food truck per i più grandi : torna l'Halloween in salsa lughese - Anche quest’anno per la notte di Halloween il Comune di Lugo organizza "Lughino Allouino" una serie dei eventi per i più piccoli che accompagneranno la notte più paurosa dell’anno nel centro di Lugo, nella cornice della Rocca estense I primi eventi si svolgeranno dal 22 al 30 ottobre con la... (Ravennatoday.it)

Streghe - mostri e fantasmi : a Modena Est torna la Halloween Run - Torna il 31 ottobre dalle 19 la sesta edizione della camminata di circa 3 chilometri tra i parchi nel buio del quartiere di Modena Est illuminato per l'occasione da zucche stregate. Il percorso è adatto a tutti, da 0 a 99 anni, e sarà animato da streghe, fantasmi e mostri. I bambini e ragazzi... (Modenatoday.it)

"Murder in Carini castle" : la visita guidata del castello torna per la notte di Halloween - Il 31 ottobre, le antiche cariche di storia dell'antico maniero saranno l'ambientazione di "Murder in Carini. . . . L'intrigante visita, ambientata nelle suggestive sale del Castello di Carini, che ha catturato l'immaginazione del pubblico con la sua atmosfera mozzafiato torna per la notte di Halloween. (Palermotoday.it)