Giustizia | Fratoianni ' governo attacca magistratura senza rispetto leggi'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Ieri a Palermo contro i magistrati del processo a Salvini. Oggi contro i magistrati di Roma sulla grottesca vicenda albanese. Non ce la fanno, è più forte di loro: pensano di essere i padroni del Paese. senza rispetto per la Costituzione e per le leggi, italiane e internazionali. E quando non piacciono, non le rispettano. Oppure si inventano norme sgangherate per superarle". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Ed è questo che ha annunciato ieri la presidente del consiglio Meloni, parlando - prosegue il leader di Sinistra italiana - di un decreto che verrà presentato al prossimo Consiglio dei ministri che si terrà lunedì prossimo. Vuole che a scegliere quali sono i 'Paesi sicuri' siano lei e il governo. Così, a loro piacimento. Un attacco frontale al potere giudiziario. Un precedente pericoloso per la nostra democrazia.

