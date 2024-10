G7 Difesa, Crosetto apre i lavori: dall’Ucraina all’AI (Di sabato 19 ottobre 2024) Il G7 Difesa a Napoli rappresenta un'importante occasione per riaffermare l'impegno dell'Italia nella costruzione di una rete di cooperazione internazionale robusta e dinamica L'articolo G7 Difesa, Crosetto apre i lavori: dall’Ucraina all’AI proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - G7 Difesa, Crosetto apre i lavori: dall’Ucraina all’AI Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il G7a Napoli rappresenta un'importante occasione per riaffermare l'impegno dell'Italia nella costruzione di una rete di cooperazione internazionale robusta e dinamica L'articolo G7proviene da Il Difforme.

G7 Difesa - Crosetto accoglie a Palazzo reale di Napoli il Segretario Nato Rutte e l’Alto rappresentante dell’Ue Borrell - Prendono il via questa mattina i lavori del G7 della Difesa nel Palazzo Reale di Napoli. Una sessione di lavoro sarà dedicata alla guerra in Ucraina ed è possibile la partecipazione del ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov. . Sul tavolo anche la situazione in Medioriente, Africa e Indo-Pacifico. (Lapresse.it)

G7 Difesa a Napoli - Crosetto esibisce corno portafortuna - Al via a Palazzo Reale di Napoli il G7 della Difesa. Il ministro Guido Crosetto in attesa di accogliere i ministri scherza con fotografi e gli operatori e mostra il corno portafortuna che gli è stato regalato. (Lapresse.it)

G7 Difesa a Napoli : Crosetto lancia un forte messaggio di unità e fermezza - Crosetto ha spronato i partecipanti a riflettere sull’importanza di preservare questi principi fondamentali, specialmente in un momento in cui il panorama geopolitico presenta sfide significative alla sicurezza collettiva. Crosetto ha affermato che l’efficacia delle decisioni prese dipende dalla volontà collettiva di implementare le strategie concordate. (Gaeta.it)