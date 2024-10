Festival delle Regioni, i 3 Garanti pugliesi saranno presenti alla cerimonia d'inaugurazione a Bari (Di sabato 19 ottobre 2024) I tre Garanti regionali parteciperanno a pieno titolo alla cerimonia inaugurale de 'L'Italia delle Regioni', Festival promosso dalle Regioni e province autonome italiane. Piero Rossi (garante delle persone private della libertà), Ludovico Abbaticchio (garante dei minori) e Antonio Giampietro Baritoday.it - Festival delle Regioni, i 3 Garanti pugliesi saranno presenti alla cerimonia d'inaugurazione a Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I treregionali parteciperanno a pieno titoloinaugurale de 'L'Italia',promosso dallee province autonome italiane. Piero Rossi (garantepersone private della libertà), Ludovico Abbaticchio (garante dei minori) e Antonio Giampietro

Torna il Festival delle Regioni : a Bari dal 19 al 22 ottobre per la terza edizione - . festivaldelleregionibari. “La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze?” È il titolo della terza edizione, che sarà inaugurata al Teatro Piccinni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Il festival, incentrato sui temi del digitale e della transizione verde, metterà al centro il dialogo intergenerazionale come strumento per avvicinare i giovani alle ... (Ilfattoquotidiano.it)

Festival delle Regioni a Bari - scattano divieti e limitazioni al traffico fino al 22 ottobre. Deviazioni per i bus - . Il Comune di Bari, Amtab e Polizia Locale, in occasione del Festival delle Regioni in programma a Bari dal 19 al 22 ottobre prossimi, e che vedrà l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (domenica 20), nonchè di ministri e governatori, hanno disposto una serie di limitazioni al. (Baritoday.it)

Ospiti - sport e salute - Intelligenza artificiale e Mercatino del Gusto : a Bari il Festival delle Regioni e delle Province autonome - Showcase con special guest Renzo Rubino e la Sbanda, area Degustazioni, Mercatino del Gusto, area dedicata a Sport e Salute e area Intelligenza Artificiale. Un fitto programma di iniziative rivolte al grande pubblico, tra informazione e intrattenimento, è previsto nel Villaggio delle Regioni e... (Baritoday.it)