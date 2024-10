Festa del Cinema di Roma, i Talking Heads presentano la versione restaurata del film-concerto ‘Stop making sense’ (Di sabato 19 ottobre 2024) “Una reunion dei Talking Heads? La vedo improbabile anche se il docufilm ‘Stop making sense’ ci ha riportato insieme ed è stata una esperienza piacevole“. Non concede spazi ai sogni dei fan Jerry Harrison, storico chitarrista dei Talking Heads, su una eventuale reunion del più grande gruppo new wave di tutti i tempi. Questo però non ha impedito alla band di rivedersi per il restauro del film-concerto ‘Stop making sense’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. “Non è un mistero che ci siano state frizioni tra alcuni componenti della band – ha aggiunto Harrison – ma questo periodo ci ha fatto ritrovare l’orgoglio di un tour e di un album che abbiamo amato molto”. Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma, i Talking Heads presentano la versione restaurata del film-concerto ‘Stop making sense’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Una reunion dei? La vedo improbabile anche se il docuci ha riportato insieme ed è stata una esperienza piacevole“. Non concede spazi ai sogni dei fan Jerry Harrison, storico chitarrista dei, su una eventuale reunion del più grande gruppo new wave di tutti i tempi. Questo però non ha impedito alla band di rivedersi per il restauro del, presentato oggi alladeldi. “Non è un mistero che ci siano state frizioni tra alcuni componenti della band – ha aggiunto Harrison – ma questo periodo ci ha fatto ritrovare l’orgoglio di un tour e di un album che abbiamo amato molto”.

