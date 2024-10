Festa del Cinema di Roma, Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel film di Michele Placido: “La sua vita fondamentale per capirlo” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’aggettivo ‘pirandelliano’ da noi significa qualcosa difficile da capire. La sorpresa è stata che conoscendo lui e la sua vita ci rendiamo conto che la sua vita è stata la prima ispirazione della sua scrittura, e quindi è impossibile capirlo senza conoscere la sua vita”. A dirlo è Fabrizio Bentivoglio, Luigi Pirandello in ‘Eterno Visionario’, il nuovo film di Michele Placido presentato alla Festa del Cinema si Roma nella sezione Grand Public. La pellicola si ispira alla biografia di Matteo Collura nel libro ‘Il gioco delle parti’, che racconta l’inferno della vita familiare di Pirandello, con la moglie Antonietta Portulano (interpretata da Valeria Bruni Tedeschi) rinchiusa in un manicomio, i suoi trionfi, il sogno di un amore assoluto con Marta Abba e il rapporto controverso con il fascismo. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’aggettivo ‘pirandelliano’ da noi significa qualcosa difficile da capire. La sorpresa è stata che conoscendo lui e la suaci rendiamo conto che la suaè stata la prima ispirazione della sua scrittura, e quindi è impossibilesenza conoscere la sua”. A dirlo è, Luigiin ‘Eterno Visionario’, il nuovodipresentato alladelsinella sezione Grand Public. La pellicola si ispira alla biografia di Matteo Collura nel libro ‘Il gioco delle parti’, che racconta l’inferno dellafamiliare di, con la moglie Antonietta Portulano (interpretata da Valeria Bruni Tedeschi) rinchiusa in un manicomio, i suoi trionfi, il sogno di un amore assoluto con Marta Abba e il rapporto controverso con il fascismo.

