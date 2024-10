F1: Gp Usa. Leclerc e Sainz "Possiamo recuperare posizioni" (Di sabato 19 ottobre 2024) I due ferraristi restano fiduciosi dopo le qualifiche per la sprint AUSTIN (USA) - Si poteva fare meglio ma il weekend è ancora lungo. In casa Ferrari c'è un po' di delusione per l'esito delle qualifiche per la sprint di Austin, con Charles Leclerc che scatterà dalla terza posizione in griglia mentr Ilgiornaleditalia.it - F1: Gp Usa. Leclerc e Sainz "Possiamo recuperare posizioni" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I due ferraristi restano fiduciosi dopo le qualifiche per la sprint AUSTIN (USA) - Si poteva fare meglio ma il weekend è ancora lungo. In casa Ferrari c'è un po' di delusione per l'esito delle qualifiche per la sprint di Austin, con Charlesche scatterà dalla terza posizione in griglia mentr

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : sabato con Sprint e qualifiche - la Ferrari sogna in grande - L’olandese inseguirà il quarto successo partendo dalla pole position. A mezzanotte è previsto il semaforo verde del Q1 che darà il via alle qualifiche. Max Verstappen ha vinto i primi tre confronti su distanza ridotta (Cina, Miami ed Austria). Quest’oggi entrambi i ferraristi avranno l’occasione di riscattarsi sia nella Sprint Race che nelle qualifiche. (Oasport.it)

F1 - il sabato di Austin tra Sprint Race e qualifiche : Norris e le Ferrari puntano Max Verstappen - . 00). Si inizierà alle ore 20. La pole position se l’è presa di forza l’olandese davanti a George Russell e Charles Leclerc, mentre Lando Norris è quarto davanti a Carlos Sainz. F1, Max Verstappen rinasce e si prende la pole della Sprint Race davanti a Russell, Norris 4° tra le due Ferrari Per quanto visto nella giornata di ieri si annuncia una nuova sfida tra le McLaren e Max Verstappen ... (Oasport.it)

A che ora la F1 su TV8 oggi - GP USA 2024 : programma Sprint e qualifiche - differita in chiaro - La mini-gara si tiene nel cuore della giornata e precede le qualifiche al GP, che invece andranno in scena nel pomeriggio. Difatti non vi sarà un attimo di respiro e l’azione non mancherà mai, in quanto è stata abolita qualsiasi sessione interlocutoria. DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio degli Stati Uniti, dalla prima sessione di prove ... (Oasport.it)