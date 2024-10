Ex Ilva: a Taranto l'indiano Jindal (Di sabato 19 ottobre 2024) L?altro ieri ha incontrato il ministro Adolfo Urso a Roma e ieri è stato a Taranto prima per visitare gli impianti di Acciaierie d?Italia, l?ex Ilva, e nel pomeriggio Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva: a Taranto l'indiano Jindal Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L?altro ieri ha incontrato il ministro Adolfo Urso a Roma e ieri è stato aprima per visitare gli impianti di Acciaierie d?Italia, l?ex, e nel pomeriggio

Sequestrata ex Ilva di Taranto : “Produce in spregio agli accordi presi per ridurre l’impatto mortale”. Ma l’acciaieria non si fermerà - Importanti novità sullo stabilimento ex Ilva di Taranto. L'articolo Sequestrata ex Ilva di Taranto: “Produce in spregio agli accordi presi per ridurre l’impatto mortale”. Le motivazioni del sequestro dell’ex Ilva di Taranto “È evidente che l’utilizzo criminale dello stabilimento a fini di profitto, in spregio persino agli accordi presi per ridurre l’impatto mortale delle lavorazioni, non ... (Thesocialpost.it)

Inchiesta Ambiente svenduto - sequestrata l’ex Ilva di Taranto ma l’acciaieria continuerà a produrre - Continua a leggere . La giudice per le indagini preliminari di Potenza - che segue il caso, dopo che il processo è stato spostato da Taranto in seguito all'annullamento della sentenza in primo grado - ha criticato "l'utilizzo criminale dello stabilimento a fini di profitto". Confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. (Fanpage.it)

Ex Ilva di Taranto - ripartenza dell'altoforno 1 tra le polemiche - 15, con un piccolo differimento di orario rispetto al programma annunciato, è prevista una cerimonia per la riaccensione dell’impianto, fermo per manutenzione da agosto 2023, che vedrà la partecipazione del ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso. Manca ancora la svolta green e l'altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto riparte tra le polemiche. (Gazzettadelsud.it)