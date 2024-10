Diego Maradona Jr.: “McTominay acquisto incredibile” (Di sabato 19 ottobre 2024) Diego Maradona Jr, allenatore del Montecalcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato alla radio. Maradona Jr: “Non bisognerebbe mai rinunciare nè a Kvaratskhelia né a Politano” Così il figlio del grande Diego: “Non voglio dare consigli a Conte sulla formazione, ma personalmente sono dell’idea che non bisognerebbe mai rinunciare nè a Kvaratskhelia e Politano. Comincerei con l’undici che sta dando risultati. Ci sono calciatori come Neres e Ngonge che possono entrare e spaccare la partita, ma il Napoli ha trovato il giusto assetto con gli uomini che hanno portato il Napoli alla vetta della classifica. McTominay? Un giocatore che è stato pagato meno di quanto vale. Terzotemponapoli.com - Diego Maradona Jr.: “McTominay acquisto incredibile” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 19 ottobre 2024)Jr, allenatore del Montecalcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato alla radio.Jr: “Non bisognerebbe mai rinunciare nè a Kvaratskhelia né a Politano” Così il figlio del grande: “Non voglio dare consigli a Conte sulla formazione, ma personalmente sono dell’idea che non bisognerebbe mai rinunciare nè a Kvaratskhelia e Politano. Comincerei con l’undici che sta dando risultati. Ci sono calciatori come Neres e Ngonge che possono entrare e spaccare la partita, ma il Napoli ha trovato il giusto assetto con gli uomini che hanno portato il Napoli alla vetta della classifica.? Un giocatore che è stato pagato meno di quanto vale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IL PARERE - Tesser: "Empoli-Napoli? Conoscendo Conte non cambierà tantissimo" - Attilio Tesser, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'Empoli ha trovato la quadra sin da subito, la squadra è compatta e raramente va in difficoltà. (napolimagazine.com)

Maradona Jr: "McTominay? Koopmeiners vale 60 milioni allora il Napoli ha fatto un affare! Papà ai tempi del Gymnasia disse…” - Diego Maradona Jr., allenatore del Montecalcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non voglio dare consigli a Conte sulla formazione, ma personalmente sono dell ... (msn.com)

“Ciò che ha fatto per il calcio resterà vivo per sempre” - Vincent Candela, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sono a ... (ilnapolionline.com)