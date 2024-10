Del Genio: “Su Neres sta girando una bugia. Lukaku deve fare di più” (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole del giornalista su Neres, Lukaku e le scelte di Conte Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha condiviso le sue riflessioni su alcuni temi caldi legati al Napoli. Tra questi, la gestione di Neres e il rendimento di Romelu Lukaku, su cui il giornalista ha fornito un punto di vista interessante. “Conte potrebbe sorprendere tutti con Neres titolare, ma non credo giocherà al posto di Kvaratskhelia“, ha spiegato Del Genio, sottolineando come il tecnico del Napoli stia gestendo attentamente la situazione del talento georgiano. “Forse Conte ha voluto stimolarlo un po’ in conferenza, ma Kvaratskhelia rimane un giocatore determinante anche se non al 100%.” Del Genio ha poi aggiunto un dettaglio importante su Neres: “C’è una bugia che sta girando su di lui. Neres non è l’alternativa a Kvaratskhelia, ma a Politano. Napolipiu.com - Del Genio: “Su Neres sta girando una bugia. Lukaku deve fare di più” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole del giornalista sue le scelte di Conte Paolo Del, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha condiviso le sue riflessioni su alcuni temi caldi legati al Napoli. Tra questi, la gestione die il rendimento di Romelu, su cui il giornalista ha fornito un punto di vista interessante. “Conte potrebbe sorprendere tutti contitolare, ma non credo giocherà al posto di Kvaratskhelia“, ha spiegato Del, sottolineando come il tecnico del Napoli stia gestendo attentamente la situazione del talento georgiano. “Forse Conte ha voluto stimolarlo un po’ in conferenza, ma Kvaratskhelia rimane un giocatore determinante anche se non al 100%.” Delha poi aggiunto un dettaglio importante su: “C’è unache stasu di lui.non è l’alternativa a Kvaratskhelia, ma a Politano.

“Neres diventerà un fenomeno” : Del Genio entusiasta - ma lancia l’allarme su Osimhen - “Sta andando nel modo peggiore possibile,” ha ammesso il giornalista, aggiungendo: “Anche io che non ero super ottimista non ero nemmeno nel gruppetto dei super pessimisti che pensavano che a questo punto fosse tutto bloccato. Il Napoli al bivio: entusiasmo e preoccupazione Le parole di Del Genio dipingono un Napoli in bilico tra l’entusiasmo per un potenziale colpo di mercato e l’ansia per una ... (Napolipiu.com)