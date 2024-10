Conte fa ancora il miracolo: è tornato il miglior Lukaku (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 00:41:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Tutti i tecnici hanno l’occhio destroma c’è chi arriva al limite, cercando di continuare accompagnato dai propri calciatori di fiducia in ogni club in cui passa. Lo abbiamo visto in passato con Mourinho e Matic o anche con Ancelotti e James, però il caso di Conte e Lukaku è molto particolare. L’allenatore italiano è il secondo ad aver allenato più partite l’attaccante belga, subito dopo Roberto Martínez e il fatto che,Senza dubbio è riuscito a ottenere più prestazione, come ha dimostrato anche a Napoli. Antonio è sbarcato nella squadra celeste quest’estate e mi sono imbattuto in notizie che hanno completamente sconvolto la pianificazione dello staff. Il capocannoniere e figura principale, Victor Osimhen, è andato al Galatasaray. Justcalcio.com - Conte fa ancora il miracolo: è tornato il miglior Lukaku Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 00:41:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Tutti i tecnici hanno l’occhio destroma c’è chi arriva al limite, cercando di continuare accompagnato dai propri calciatori di fiducia in ogni club in cui passa. Lo abbiamo visto in passato con Mourinho e Matic o anche con Ancelotti e James, però il caso diè molto particolare. L’allenatore italiano è il secondo ad aver allenato più partite l’attaccante belga, subito dopo Roberto Martínez e il fatto che,Senza dubbio è riuscito a ottenere più prestazione, come ha dimostrato anche a Napoli. Antonio è sbarcato nella squadra celeste quest’estate e mi sono imbattuto in notizie che hanno completamente sconvolto la pianificazione dello staff. Il capocannoniere e figura principale, Victor Osimhen, è andato al Galatasaray.

