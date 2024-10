Metropolitanmagazine.it - Colori autunnali? Ci pensa il pomegranate makeup di Hailey Bieber

(Di sabato 19 ottobre 2024) Melagrana chiama autunno: e autunno significa toni caldi e avvolgenti. Lo sa bene, che ha lanciato con un post il nuovissimo. Un trucco sui toni del rosso, perfetto per estendersi fino all’inverno (e perché no, anche Natale). Allo stesso tempo, ricrea l’effetto sunkissed, dai toni molto accesi e quasi violacei. Ricrearlo in realtà è molto semplice e può essere anche super personalizzabile, a seconda dell’occasione. Come ricreare ildi? Ma perché ci piace così tanto? Il fatto di avere un tocco di colore, dall’effetto sunkissed, dona quelto “sano” che è il primo segnale di unben riuscito. Questo perché dona immediatamente un aspetto fresco e naturale all’incarnato. Per ricrearlo sarà sufficiente andare di base molto leggera, e applicare due tipi di blush: uno in cream, e le polveri per fissare.