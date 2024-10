Thesocialpost.it - Classificate cone cancerogene 129 sostanze: alcune sono usate quotidianamente

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’incidenza dei tumori è in costante aumento, e i dati più preoccupanti riguardano i giovani. Un’analisi dei numeri storici evidenzia una crescita del 30% nei tumori maligni tra il 1973 e il 2017 in questa fascia di età. In Italia, secondo il professor Ruggero Ridolfi, oncologo ed endocrinologo, il rischio di sviluppare tumori nei giovani è raddoppiato negli ultimi 15 anni, con un aumento dei casi di cancro tra i 15 e i 39 anni: da 10.000 nel 1995 a 20.000 nel 2019. Questo allarmante incremento è attribuito a una serie di fattori, tra cui l’inquinamento ambientale, l’esposizione crescente a, e lo stile di vita moderno. Durante il convegno nazionale “Curare è prendersi cura.