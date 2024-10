Cagliari-Torino, Nicola: “Sto conoscendo meglio la mia rosa” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Ho una rosa che pian piano conosco meglio e la sosta mi ha aiutato. Ho elementi in diverse zone del campo che possono interpretare diversi ruoli. Il Torino? E’ una squadra competitiva, come tutte soffre in determinate situazioni, ma cerca sempre di fare la partita”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: “C’è sempre il piacere di confrontarsi contro squadre che hanno tradizione. Io ex di turno? Il passato è sempre importante. Sono originario di Torino, ma ora alleno il Cagliari”. E sulla svolta dopo le ultime due trasferte: “Semplice, abiamo lavorato tantissimo e stiamo raccogliendo i frutti”. Infine, sul tecnico rivale Paolo Vanoli: “Non sono uno che può giudicare gli altri, penso al mio lavoro. Come collega lo reputo molto bravo, sta dimostrando di avere delle idee”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Ho unache pian piano conoscoe la sosta mi ha aiutato. Ho elementi in diverse zone del campo che possono interpretare diversi ruoli. Il? E’ una squadra competitiva, come tutte soffre in determinate situazioni, ma cerca sempre di fare la partita”. Lo ha detto l’allenatore del, Davide, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il: “C’è sempre il piacere di confrontarsi contro squadre che hanno tradizione. Io ex di turno? Il passato è sempre importante. Sono originario di, ma ora alleno il”. E sulla svolta dopo le ultime due trasferte: “Semplice, abiamo lavorato tantissimo e stiamo raccogliendo i frutti”. Infine, sul tecnico rivale Paolo Vanoli: “Non sono uno che può giudicare gli altri, penso al mio lavoro. Come collega lo reputo molto bravo, sta dimostrando di avere delle idee”.

