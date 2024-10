Beautiful: Qual è la vera storia di Will Spencer e chi lo interpreta? (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle puntate americane di Beautiful è tornato Will Spencer, il figlio di Bill e di Katie. Il ragazzo, che in Italia ricordiamo ancora bambino, è rientrato a Los Angeles ormai grande, pronto a cominciare a lavorare. Ma chi è davvero Will Spencer e chi lo interpreta? Comingsoon.it - Beautiful: Qual è la vera storia di Will Spencer e chi lo interpreta? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle puntate americane diè tornato, il figlio di Bill e di Katie. Il ragazzo, che in Italia ricordiamo ancora bambino, è rientrato a Los Angeles ormai grande, pronto a cominciare a lavorare. Ma chi è davveroe chi lo

Beautiful Anticipazioni Americane : Will Spencer lavorerà alla Forrester Creations scatenando l'ira di Bill? - . Vediamo cosa potremo vedere presto anche su Canale5. o forse no. Will potrebbe essere il primo figlio di Bill a rinunciare alla Spencer Publications. . Nelle prossime puntate americane di Beautiful il ragazzo potrebbe accettare di lavorare con sua madre alla Forrester Creations, facendo arrabbiare suo padre e scatenando la sua ira. (Comingsoon.it)

