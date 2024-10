Basket: Italia nelle Coppe europee, luci e ombre dell’inizio di stagione (Di sabato 19 ottobre 2024) Non c’è che dire: l’inizio di stagione delle squadre Italiane nelle Coppe europee non sempre è stato esattamente tra i più semplici. Il discorso vale soprattutto per le due principali competizioni maschili, l’Eurolega e l’EuroCup, dove il dato complessivo è di un desolante 3/16. Ma andiamo a vedere tutte le situazioni nel dettaglio, partendo dagli uomini e proseguendo poi con le donne. EUROLEGA MASCHILE Qui la situazione è a dir poco impietosa. Olimpia Milano con un’unica vittoria e tre sconfitte, Virtus Bologna a 0-4. L’Emporio Armani avrebbe potuto assommare un 2-2 che comunque avrebbe avuto pienamente senso, viste le trasferte in casa di AS Monaco e Olympiacos che non erano proprio le più semplici. Cos’è però accaduto al Forum contro lo Zalgiris Kaunas è stato visto da un po’ tutta la platea del Basket: una rimonta subita da +27 nel terzo quarto. Oasport.it - Basket: Italia nelle Coppe europee, luci e ombre dell’inizio di stagione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non c’è che dire: l’inizio didelle squadrenenon sempre è stato esattamente tra i più semplici. Il discorso vale soprattutto per le due principali competizioni maschili, l’Eurolega e l’EuroCup, dove il dato complessivo è di un desolante 3/16. Ma andiamo a vedere tutte le situazioni nel dettaglio, partendo dagli uomini e proseguendo poi con le donne. EUROLEGA MASCHILE Qui la situazione è a dir poco impietosa. Olimpia Milano con un’unica vittoria e tre sconfitte, Virtus Bologna a 0-4. L’Emporio Armani avrebbe potuto assommare un 2-2 che comunque avrebbe avuto pienamente senso, viste le trasferte in casa di AS Monaco e Olympiacos che non erano proprio le più semplici. Cos’è però accaduto al Forum contro lo Zalgiris Kaunas è stato visto da un po’ tutta la platea del: una rimonta subita da +27 nel terzo quarto.

