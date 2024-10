Velvetmag.it - Zelensky alla Ue: “Più armi e ingresso dell’Ucraina nella NATO”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrsi è recato a Bruxelles il 17 ottobre per un incontro cruciale con i leader dell’Unione Europea e ha chiesto un supporto militare più deciso per l’Ucraina. La Russia ha in pugno saldamente il 20% del territorio ucraino, a seguito dell’invasione del 24 febbraio 2022, e la guerra – che non si è mai fermata neppure per un minuto – sembra aggravarsi giorno dopo giorno.chiedeNel suo intervento davanti ai membri del Parlamento europeo,ha richiesto un aumento significativo delle forniture diavanzate, tra cui sistemi di difesa aerea e missili a lungo raggio. Queste, secondo il presidente, sono fondamentali per poter respingere l’esercito russo, che continua a colpire le infrastrutture civili ucraine, creando devastazione e mettendo in pericolo la popolazione.