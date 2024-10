Veneto Classic, una corsa dura e ambiziosa per chiudere la stagione in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia saluta il ciclismo internazionale in Veneto. Dopo la gara di mercoledì, il Giro del Veneto, che ha visto sorridere Corbin Strong, tocca ora al Veneto Classic, gara decisamente più dura per quanto riguarda il percorso da intraprendere, con l’organizzatore Filippo Pozzato che tenta di strizzare sempre più l’occhio verso il circuito World Tour, obiettivo conclamato della corsa. Non è un caso che nelle prime tre edizioni sono arrivate vittorie di rilievo, con corridori come Samuele Battistella, Davide Formolo e soprattutto Marc Hirschi sugli scudi. Lo svizzero ha vinto l’edizione 2022 ed è arrivato secondo nel 2021 e nel 2023, quindi essendo un anno pari dovrebbe essere il favorito. Tanto da essere già inserito ai nastri di partenza e voler puntare al bersaglio grosso. In una gara che sarà leggermente meno dura di quanto abbiamo vissuto nelle precedenti edizioni. Oasport.it - Veneto Classic, una corsa dura e ambiziosa per chiudere la stagione in Italia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’saluta il ciclismo internazionale in. Dopo la gara di mercoledì, il Giro del, che ha visto sorridere Corbin Strong, tocca ora al, gara decisamente piùper quanto riguarda il percorso da intraprendere, con l’organizzatore Filippo Pozzato che tenta di strizzare sempre più l’occhio verso il circuito World Tour, obiettivo conclamato della. Non è un caso che nelle prime tre edizioni sono arrivate vittorie di rilievo, con corridori come Samuele Battistella, Davide Formolo e soprattutto Marc Hirschi sugli scudi. Lo svizzero ha vinto l’edizione 2022 ed è arrivato secondo nel 2021 e nel 2023, quindi essendo un anno pari dovrebbe essere il favorito. Tanto da essere già inserito ai nastri di partenza e voler puntare al bersaglio grosso. In una gara che sarà leggermente menodi quanto abbiamo vissuto nelle precedenti edizioni.

