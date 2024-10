"Vaffa**, zoc**". Abusivi e spacciatori aggrediscono l'inviata di Fuori dal coro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Paura per l'inviata Cristina Mastrandrea. Insulti e lancio di bottiglie di vetro contro la giornalista. La situazione è Fuori controllo Ilgiornale.it - "Vaffa**, zoc**". Abusivi e spacciatori aggrediscono l'inviata di Fuori dal coro Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Paura per l'Cristina Mastrandrea. Insulti e lancio di bottiglie di vetro contro la giornalista. La situazione ècontrollo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal MoVimento un vaffa a Beppe Grillo - I grillini pronti a riunirsi, probabilmente su Zoom, per decidere le sorti del partito. E il fondatore ora rischia grosso ... (ilgiornale.it)

QUANDO C'È FEELING. KEAN E GUDMUNDSSON, L'ALCHIMIA E GLI ESEMPI VINCENTI DEL PASSATO - Carico come non mai. Albert Gudmundsson è voglioso di mettersi questa Fiorentina sulle spalle e smaltire le tossine accumulate in questo anno e mezzo di battaglia legale per un caso da ... (firenzeviola.it)

Balotelli, la carica dell’attaccante: «Io questa Serie A la smonto» - L’ex attaccante di Milan e Inter è intervenuto cia social per parlare del suo possibile futuro in Serie A Mario Balotelli vuole tornare a giocare in Serie A. Ormai non è una novità e l’ex centravanti ... (calcionews24.com)