Lapresse.it - Ucraina: sostegno Usa, Gb, Francia e Germania a Kiev per pace giusta

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, riuniti a Berlino, “hanno riaffermato la loro determinazione a continuare a sostenere l’nei suoi sforzi volti a garantire unae duratura basata sul diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, e sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale”. È quanto si legge in un comunicato della cancelleria tedesca. I quattro leader “hanno condannato la guerra di aggressione in corso della Russia contro l’, hanno discusso i loro piani per fornire ulteriore assistenza in termini di sicurezza, assistenza economica e umanitaria all’”, si legge nella nota, “e hanno discusso il Piano di Vittoria del presidente ucraino Zelensky”.