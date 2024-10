Tvzap.it - Tragedia al McDonald’s, muore davanti a tutti: il dettaglio sconvolgente

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È morto per strada all'ingresso del McDonald's. Una vera e propria tragedia che si è consumata davanti ai clienti del fast food, ma un dettaglio in particolare non è passato inosservato ed ha lasciato tutti senza parole. Tragedia al McDonald's Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 17 ottobre, un'anziana ha avuto un malore e si è improvvisamente accasciata in terra. La tragedia è avvenuta davanti ad un McDonald's. I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. Per l'anziana non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e hanno circoscritto l'area.