Tananai, da "enfant terrible" a cantautore maturo: la recensione di "CalmoCobra"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il nonno di Alberto Cotta Ramusino ci aveva visto lungo, dando al suo nipotino l’affettuoso nomignolo, in emiliano “piccola peste”. Il bambino terribile dell’italopop ci ha abituati, in questi anni, a stare in allerta quando si tratta di lui o della sua musica. Sfoderando il suo miglior sorrisetto furbo, ilmeneghino sa sempre dove e come colpire per far breccia nel cuore dei suoi fans. Sembra passato un secolo, eppure, da quel Sanremo Giovani che gli ha spalancato le porte del successo, sono trascorsi appena tre anni. In un lasso di tempo molto esiguo, però, il dandy dal cuore di panna è stato più che bravo a costruirsi una carriera di tutto rispetto, fatta di scelte intelligenti. Dal 2022 ad oggiha infilato una serie di hit dietro l’altra, dalla rediviva Baby Goddamn ad Abissale, fino alla recente Veleno, pubblicata il 15 marzo 2024.