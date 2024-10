Suicida a 15 anni per bullismo, la Procura apre un’indagine. L’avvocata chiederà un incontro con Valditara (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo i funerali di Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia che si è tolto vita usando la pistola d’ordinanza del padre, presumibilmente a causa di episodi di bullismo, la comunità si divide tra accuse e difese. Nel frattempo, la Procura dei minori di Ancona ha aperto un’indagine. Tre giovani, indicati dai genitori del ragazzo come presunti responsabili di casi di bullismo, sono al centro dell’inchiesta, mentre al momento non ci sono prove che possano collegare direttamente la scuola frequentata dal 15enne agli atti denunciati. Intanto, gli ispettori del ministero dell’Istruzione e del Merito, inviati da Giuseppe Valditara, stanno cercando di capire se effettivamente nell’ambiente scolastico si siano verificati fenomeni di bullismo che abbiano contribuito al tragico gesto del giovane. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo i funerali di Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia che si è tolto vita usando la pistola d’ordinanza del padre, presumibilmente a causa di episodi di, la comunità si divide tra accuse e difese. Nel frattempo, ladei minori di Ancona ha aperto. Tre giovani, indicati dai genitori del ragazzo come presunti responsabili di casi di, sono al centro dell’inchiesta, mentre al momento non ci sono prove che possano collegare direttamente la scuola frequentata dal 15enne agli atti denunciati. Intanto, gli ispettori del ministero dell’Istruzione e del Merito, inviati da Giuseppe, stanno cercando di capire se effettivamente nell’ambiente scolastico si siano verificati fenomeni diche abbiano contribuito al tragico gesto del giovane.

